«Столько тепла и любви он принес в дом!»: Глюкоза сообщила о пополнении в семье

Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) поделилась с поклонниками радостной новостью. Артистка сообщила о пополнении в семье и показала подписчикам домашнего питомца. Об этом пишет Экспресс газета.

В своей соцсети Глюкоза поделилась фото с собакой и рассказала, что питомца назвали Семой.

«Любимые, знакомьтесь — это Сема, американская акита. Было принято решение завести белого и пушистого „медвежонка“. Столько тепла и любви он принес в дом!» — подписала серию кадров звезда.

Кроме того, певица поблагодарила агентство, которое помогло ее семье в поиске любимца.

«Очень благодарна за наше многолетнее сотрудничество. Вы волшебники, для которых нет слова „невозможно“», — высказалась Глюкоза.

Пользователи Сети поздравили артистку с пополнением в семье и оценили снимки.

«С пополнением вас! Здоровья, долголетия, много радости и любви», «Поздравляю с пушистым счастьем», — написали в комментариях.

Напомним, Глюкоза состоит в браке с бизнесменом Александром Чистяковым с 2006 года. У супругов есть две дочери — 16-летняя Лидия и 12-летняя Вера. В одном из интервью певица признавалась, что ее дети очень любят домашних животных.

Ранее сообщалось о том, что Глюкоза опубликовала ролик с материю и призналась, что они во многом похожи.