«Шикарная генетика»: певица Глюкоза показала свою 61-летнюю мать

«Это ваша мама? Обалдеть», «Это мама? Шикарная женщина», «Стало яснее, в кого дочь такая красотка», «Огненные и мама, и дочь», «Вот это мама», «Какие красивые женщины», «Шикарная генетика», «Однако», «Королевы», «Роскошная женщина», – пишут в комментариях.

Напомним, что Наташа Ионова, известная поклонникам под псевдонимом Глюкоза, родилась 7 июня 1986 года. Она признавалась, что ее воспитанием занималась бабушка, за что она ей очень благодарна. Певица прилагает усилия, чтобы часто проводить время с Лидией Михайловной, которой в феврале исполнится 93 года. Артистка подчеркивала, что несколько раз в неделю звонит своей бабушке или навещает ее.

Глюкоза объяснила своим поклонникам, что уважает желание членов своей семьи, избегающих публичности, и поэтому редко демонстрирует их в социальных сетях, призывая с пониманием относиться к их стремлению сохранить частную жизнь.

Ранее мы писали о том, что певица Ольга Орлова обижается на критику своей внешности. Телеведущая опубликовала пост в соцсетях, где попросила поклонников быть добрее. По ее признанию, некоторые недостатки внешности она никак не сможет исправить даже при помощи пластического хирурга.