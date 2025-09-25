«Столько, сколько нужно»: Анастасия Волочкова назвала цену за мероприятие с ее участием

Анастасия Волочкова рассказала, во сколько обойдется организаторам ее выступление. Ее слова передает издание «Абзац».

Последние годы балерина часто становится героиней скандалов из-за своих действий или высказываний. Многие уже стали забывать о ее карьере балерины.

Но при этом требования знаменитости к мероприятиям с ее участием в отличии от многих других звезд остаются скромными.

«Могу исполнить песни, пообщаться с гостями, провести автограф-сессию и продемонстрировать элементы из балета за 300 тысяч рублей. Уделю столько времени, сколько гостям нужно», — заявила звезда в беседе с изданием.

В райдере Волочковой также нет особых излишеств. Например, из дома ее должен забрать автомобиль любого класса, а в гримерке может быть только вода с лимоном и букет из белых роз.

Тем не менее, артистка нашла другой способ заработать. Так, за общение с журналистами балерина требует 200 тысяч рублей.

Ранее Анастасия Волочкова заявила, что отправилась в рехаб для «продления карьеры».