«Для продления моей творческой карьеры»: Анастасия Волочкова отправилась в рехаб

Балерина Анастасия Волочкова призналась, что отправилась в рехаб. Правда, она имела в виду не центр, где помогают зависимым людям, а клинику реабилитации и восстановления. По ее словам, это ей необходимо для продления творческой карьеры.

В личном Telegram-канале Волочкова рассказала, что ее тело с детства подвержено большим физическим нагрузкам. С годами мышцы и суставы меняются, поэтому нужно их укреплять. Именно поэтому балерина решила обратиться к специалистам.

«Вот и решила я со вчерашнего дня проходить целый курс в достойном профессиональном центре восстановления и реабилитации для продления моей творческой карьеры. Этот курс включает в себя ежедневные тренировки с тренером-реабилитологом, физиотерапию и необходимые препараты, поддерживающие организм в тонусе», - заявила Волочкова.

К слову, пользователи Сети уже пошутили, что артистке следовало бы выбрать рехаб с другим направлением. Дело в том, что Анастасию часто упрекают в пристрастии к алкоголю. При этом сама она отрицает, что у нее есть зависимость.

