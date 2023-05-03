Не ради похорон Зайцева: Пугачева вернулась в Россию обычным самолетом и направилась в особняк в Грязи

Певица Алла Пугачева, действительно, прилетела в Россию из Израиля. Примадонна вернулась обычным рейсовым самолетом и направилась в свой особняк в деревне Грязь. Визит связан со смертью сразу двух модельеров – Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина.

Подробности приезда Пугачевой сообщили источники в ее окружении.

Примадонна собиралась в спешке: для визита выбрала не бизнес-джет. Из российского аэропорта она поехала в свой замок: это означает, что особняк не был продан.

Как пишет сайт mk.ru, Пугачева пойдет на похороны Юдашкина, с которым дружила 30 лет. Они состоятся 6 мая на Троекуровском кладбище.

Зайцева должны похоронить 4 мая в Подмосковье, но певица не решила, ехать ли туда. Пугачева планирует остаться в Москве на несколько дней. Она увидится с избранными друзьями и улетит в Израиль.

Ранее ее помощница Елена Чупракова сообщила, что Пугачева прилетела в Россию. О посещении похорон ей неизвестно.