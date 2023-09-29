«Столько разных женщин приходили к нему ночью»: Регина Тодоренко рассказала о сексе с Топаловым

Телеведущая Регина Тодоренко призналась, что они с Владом Топаловым любят ролевые игры в постели. По словам звезды, она занималась сексом с мужем в образе Мэрилин Монро.

Знаменитость активно ведет социальные сети и часто общается с подписчиками на откровенные темы. Она открыто рассказывала о родах, а теперь решила перейти к теме сексуальной жизни. По словам Регины, она старается удивлять супруга в постели, поэтому практикует ролевые игры.

Тодоренко рассказала, что спала с Владом в образе Мэрилин Монро, Эми Уайнхаус и Одри Хепберн.

«Столько разных женщин приходили к нему ночью в моем обличии. И кем я только ни приходила. Потому что перевоплощения я очень люблю», — откровенно призналась теледива.

Как отмечает блогерша, больше всего мужу все-таки нравится интим с женой без всяких образов. Топалова привлекает натуральная красота.

Напомним, что знаменитости поженились в 2019 году. Они устроили пышное торжество в Италии, куда пригласили друзей и родных. Супруги воспитывают сыновей – Михаила и Мирослава. Младший появился на свет в июле 2022 года.

Ранее мы писали о том, что актриса Эвелина Бледанс расстроилась из-за вылета Топалова из шоу «Звезды в Африке». Недавно на ТНТ стартовал очередной сезон шоу «Звезды в Африке». Одним из участников стал Влад Топалов. Однако продержался в телепроекте он недолго. Певец стал одним из кандидатов на вылет наравне с актрисой Юлией Топольницкой.