«Незаслуженно»: Эвелина Бледанс расстроилась из-за вылета Топалова из шоу «Звезды в Африке»

Эвелина Бледанс расстроилась из-за вылета Топалова из шоу «Звезды в Африке», об этом пишет The Voice.

Недавно на ТНТ стартовал очередной сезон шоу «Звезды в Африке». Одним из участников стал Влад Топалов. Однако продержался в телепроекте он недолго. Певец стал одним из кандидатов на вылет наравне с актрисой Юлией Топольницкой.

На испытании участникам надо было построить башню из фигурок, ставя детали друг на друга с помощью специального приспособления. Юлия справилась с этой задачей быстрее Топалова. В конце артист так сильно расстроился, что заплакал.

Однако исход решился на голосовании. Выяснилось, что Влад Топалов стал жертвой заговора участников. В итоге, большинством голосов было решено, что он покидает проект.

«Меня обманули, обыграли. Если вернусь, то выясню, кто меня подставил», — заявил муж Регины Тодоренко.

Артиста поддержала его коллега Эвелина Бледанс, которая тоже когда-то была участником проекта.

«Посмотрела первые две серии второго сезона "Новые звезды в Африке". Влад, дорогой, как незаслуженно быстро ты покинул проект», — рассказала Бледанс.

Ранее мы писали о том, что актриса Чулпан Хаматова покинула Латвию и объявилась в Израиле. У знаменитости в этой стране состоится премьера фильма «Просточеловек».