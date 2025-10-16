«Столько раз хоронили и вытаскивали из дома престарелых»: Новикова вышла на связь после слухов о проблемах с сердцем

Актриса Клара Новикова опровергла сообщения, что у нее появились проблемы с сердцем, из-за чего ей потребовалась помощь врачей. 78-летняя артистка заявила — у нее все нормально, а слухам она уже не удивляется. Об этом сообщает NEWS.ru.

Новикова призналась, что у нее все в порядке со здоровьем. Актриса активно работает и даже готовится к гастролям.

«Меня столько раз хоронили и вытаскивали из дома престарелых, я ничему не удивляюсь больше. <…> Все нормально. В 14 часов репетиция. Готовлюсь к гастролям. 20 [октября] сольный концерт», - поделилась Клара Новикова.

Отметим, что информацию о проблемах со здоровьем у артистки распространил Telegram-канал Mash. Сообщалось, что у Новиковой поднялось артериальное давление. Врачи оказали ей помощь на месте.

