«Столько ненависти и агрессии»: Лариса Гузеева пришла в ужас от критики ее нового образа

Ведущая шоу «Давай поженимся!» Лариса Гузеева пришла в ужас от обрушившегося на нее хейта из-за нового образа. Актриса вышла на связь в личном блоге ответила на критику и призналась, что не понимает, откуда в людях столько агрессии.

Недавно Лариса Гузеева удивила публику, опубликовав кадры в новом образе для роли со светлыми волосами и бровями. Однако многие резко раскритиковали такой имидж знаменитости, что задело артистку. Звезда фильма «Жестокий романс» не стала молчать и решила ответить на шквал негативных комментариев.

«Я, честно говоря, не понимаю, как незначительное изменение во внешности, что абсолютно естественно для моей профессии, может вызвать столько ненависти и агрессии. Правда. Всем моим дорогим подписчикам хорошей недели. Пусть она будет без потрясений и разочарований», — высказалась Лариса Гузеева.

Несмотря на волну хейта, нашлись и те поклонники, кто поддержал телеведущую и осудили тех, кто критикует внешность: «Мир сошел с ума. Нашли, что мусолить», «Нашему обществу до осознанности еще очень-очень, к сожалению, далеко».

Ранее Лариса Гузеева раскрыла правду о внешности после волны критики: «У меня ни бровей, ни волос, ничего от природы нет».