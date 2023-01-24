«Столько мы бились»: семья погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на его попытки смягчить наказание

На днях появилась информация, что осужденный за смертельное ДТП Михаил Ефремов намерен добиваться пересмотра наказания. Он хочет, чтобы его освободили досрочно и назначили вместо тюремного заключения исправительные работы. Адвокат Кудряшов оценил шансы актеры и заявил, что они довольно высоки. На фоне всех этих новостей молчать не стали и родственники погибшего в аварии. Они вышли на связь и сказали, что думают по этому поводу.

Супруга брата покойного Татьяна Захарова рассказала Пятому каналу, что Ефремов уже вынес урок. Она считает, что он вполне может требовать досрочного освобождения, так как уже и так отбыл часть наказания, да и они с семьей получили, что хотели.

«Не думаю, что все бесследно для него прошло. На самом деле — уже настолько без разницы, столько мы бились. Но мы добились того, что хотели. А дальше — понятно», - поделилась в беседе с журналистами Захарова.

Также Татьяна подчеркнула, что не думает, что Михаил Ефремов после произошедшего вновь сядет за руль в нетрезвом виде. Так что все их старания уже не прошли зря.

К слову, родственница погибшего подтвердила, что актер выплатил все компенсации их семье. А это является одним из факторов, на который смотрят при пересмотре уголовного дела. По ее словам, жена покойного сначала отказывалась от денег от артиста, но со временем все же подала документы, чтобы ее признали потерпевшей. Всего родственникам выплатили около четырех миллионов рублей.

Ранее адвокат Кудряшов подробно рассказывал, на что именно будут смотреть в суде, когда будут решать, смягчать наказание Ефремову или же нет.