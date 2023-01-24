Шансы велики: осужденный за смертельное ДТП Ефремов может выйти досрочно в ближайшее время

Недавно появилась информация, что осужденный за смертельное ДТП Михаил Ефремов попросил суд заменить ему оставшийся срок в колонии принудительными работами. Адвокат Константин Кудряшов изучил дело артиста и рассказал, насколько велики шансы актера в ближайшее время оказаться на свободе.

Специалист считает, что есть множество факторов, которые влияют на решение суда по вопросам досрочного освобождения. В случае Ефремова ему на руку играет то, что он работает в колонии, участвует в общественной жизни. Также учитывается то, что актер возместил ущерб пострадавшим. Так что шанс на то, что Михаилу Олеговичу заменят срок на принудительные работы, довольно велик.

По словам Кудряшова, заключенный имеет право о подобном пересмотре наказания по истечению трети назначенного ему срока.

«При этом там засчитывается домашний арест, время до вступления приговора в силу, то есть если посчитать, я думаю, что одна треть прошла», - сказал адвокат.

В пересмотре дела в праве участвовать прокурор. А на заседании особое внимание уделяется мнению административной колонии.

Всего адвокат Константин Кудряшов назвал три главных фактора, влияющих на решение суда. Первое – это поведение заключенного в тюрьме. Смотрят на наличие дисциплинарных взысканий, замечаний и поощрений. Второе – отношение к учебе и труду. Комиссия смотрит, был ли трудоустроен преступник или нет. И третье – возмещенный ущерб и раскаяние в содеянном. По словам эксперта, суд обязательно спросит у Ефремова, что он думает о совершенном преступлении. Он должен ответить: «отношусь отрицательно, раскаиваюсь, понимаю, что так делать нельзя».

Учитывая все эти факторы, можно сделать вывод, что у Михаила Ефремова есть в этот раз реальные шансы выйти досрочно. Возможно, в ближайшее время он вновь окажется в кругу семьи.

Напомним, что актера осудили в 2020 году за ДТП, в котором погиб человек. Артист находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, когда выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем.

Ранее друг Михаила Ефремова рассказал, чем он занимается в тюрьме.