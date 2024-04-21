«Столько было хорошего»: Филипп Киркоров высказался о звездах, отрекшихся от России

Певец Филипп Киркоров заявил, что его сильно ранит ситуация, сложившаяся в отечественном шоу-бизнесе. По его словам, некогда дружный коллектив звезд разбился на два лагеря.

Как признался исполнитель хита «Цвет настроения синий», вместе с исполнителями, отрекшимися от России, было много пройдено, поэтому ему обидно терять друзей.

«Столько было хорошего с Данилко (Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, -ред. «Страсти»), Ириной Билык. Приезжали в Россию, несмотря ни на что. Они все прекрасно существовали здесь, пели, когда я ездил в Крым», - сказал Киркоров в программе «Новые русские сенсации» на НТВ.

Кроме того, он вспомнил украинских артистов Макса Барских и Светлану Лободу, которые зарабатывали в России деньги, а в 2022 году «в одночасье их перекрутило».

Он также отметил, что находился в хороших отношениях с певицей Ириной Билык, которой помог обрести популярность. При этом она очень быстро забыла обо всем хорошем и «очень жестко в соцсетях обратилась» в Киркорову. Артист признался, что так и не понял, почему она так поступила.

Ранее Филипп Киркоров назвал свою украинскую коллегу по сцене Каролину Куек, выступающую под псевдонимом Ани Лорак, прекрасной артисткой и большим другом. Он признался, что поддерживал певицу, когда она подверглась травле на Украине после Евромайдана.