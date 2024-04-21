«Ее прокляли»: Филипп Киркоров раскрыл подробности травли Ани Лорак на Украине

Певец Филипп Киркоров назвал свою украинскую коллегу по сцене Каролину Куек, выступающую под псевдонимом Ани Лорак, прекрасной артисткой и большим другом. Он признался, что поддерживал певицу, когда она подверглась травле на Украине после Евромайдана.

«Она выдержала, она сильная. Ее прокляли, конечно, на Украине. Она прошла семь кругов ада, но она выдержала», — заявил Киркоров в программе «Новые русские сенсации» на НТВ.

Он также назвал Лорак своим близким человеком и практически сестрой.

В 2008 году Ани Лорак представляла Украину на международном музыкальном конкурсе «Евровидение» и заняла второе место. С 2017 года она перестала выступать на родине, а в 2024 году подала документы на получение российского гражданства.

Ранее актриса Яна Поплавская припомнила телеканалу НТВ возвращение в эфир Ани Лорак, которую общественники подозревали в спонсировании ВСУ.