Столкнувшаяся с травлей из-за кулинарных рецептов Юлия Высоцкая улетела из России

Несколько недель назад в Сети неожиданно стали появляться неудачные фрагменты из выпусков старой кулинарной передачи, ведущей которой являлась Юлия Высоцкая. Пользователям показались смешными ее рецепты расплывшихся сырников, горелого шашлыка и макарон с алкоголем, поэтому они стали делать из видео с актрисой целые мемы. Подхватывали тренд и звезды отечественного шоу-бизнеса. Однако в какой-то момент безобидные шутки стали перерастать в настоящую травлю.

Сама Высоцкая за все время еще ни разу не прокомментировала скандал, хоть многие из ее окружения и говорят, что происходящее она переживает крайне болезненно. Мол, у артистки даже появились серьезные психологические проблемы из-за людей, которые уже откровенно желают ей зла в комментариях. Остановить травлю Юлии призывали уже и многие знаменитости. В их числе Ксения Бородина и Ксения Собчак. Но пока пользователи все еще продолжают «шутить».

Недавно же актриса сообщила поклонникам, что ей требуется перезагрузка. Она опубликовала снимок из аэропорта, на котором предстала довольно уставшей. Оказалось, что Высоцкая решила улететь от всех проблем.

«Вот так беру себя за волосы и тащу. Не всегда получается оказаться там, где хочется, но всегда получается сдвинуться с места и рвануть», - оставила послание для фанатов Юлия.

Напомним, что на днях Высоцкая также впервые вышла на связь с поклонниками с момента начала скандала и опубликовала новый снимок.