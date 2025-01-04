«Столкнулся с ней лоб в лоб»: Александр Буйнов вспомнил, как познакомился с третьей женой в канун Нового года

Александр Буйнов вспомнил, как познакомился с третьей женой в канун Нового года 1958 года. Об этом он поведал поклонникам в личном блоге.

Народный артист России рассказал, что познакомился со своей женой Аленой Гутман в канун Нового года. Тогда Буйнов состоял в ансамбле «Веселые ребята», у которого должен был состояться концерт во Дворце спорта «Лужники».

Александр случайно столкнулся с Аленой, прошедшей за кулисы.

«Столкнулся с ней лоб в лоб и, не знакомясь и не здороваясь, говорю: „Если б я знал, что именно сегодня встречу свою любимую женщину, я бы побрился“. Вот так произошло знакомство. Просто увидел ее глаза и понял, что попал… Пропал на всю жизнь. И как мы взялись тогда за руки, так до сих пор и ходим. Мы встретили вместе 1986 год, вышли из гостей, упали в сугроб и целовались до утра!» — разоткровенничался исполнитель.

Напомним, что Александр Буйнов и Алена Гутман уже более 30 лет находятся в браке. По словам Буйнова, он все так же сильно влюблен в свою супругу и рад тому, что нужен ей. Кроме того певец считает себя подкаблучником, так как ему важно счастье и комфорт любимой жены.

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