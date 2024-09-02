«Лепсу можно значит?»: Игорь Матвиенко неожиданно вышел в свет с молодой девушкой
© Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News
Продюсер Игорь Матвиенко вышел в свет с молодой певицей. Об этом сообщает Пятый канал.
Во время «Новой волны» Игорь Матвиенко пришел на красную дорожку фестиваля в сопровождении юной девушки. Журналисты начали интересоваться, кто стал спутницей продюсера в этот вечер. По словам Матвиенко, он пришел вместе с певицей, которая носит псевдоним Соя.
«Лепсу можно значит? Именно потому, что Соя поет у нас в опере, ее нужно выгуливать, показывать, потому что она нереальной красоты и обладает уникальными вокальными данными», — рассказал Матвиенко.
Девушка рассказала, что придумала себе сценическое имя в честь птицы сойки. Сейчас она принимает активное участие в в этно-опере «Князь Владимир», где задействован также певец SHAMAN.
«Открою секрет: после каждой репетиции Соя отходит два дня. Она ревет по ночам», — рассказал Матвиенко.
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