«Лепсу можно значит?»: Игорь Матвиенко неожиданно вышел в свет с молодой девушкой

Продюсер Игорь Матвиенко вышел в свет с молодой певицей. Об этом сообщает Пятый канал.

Во время «Новой волны» Игорь Матвиенко пришел на красную дорожку фестиваля в сопровождении юной девушки. Журналисты начали интересоваться, кто стал спутницей продюсера в этот вечер. По словам Матвиенко, он пришел вместе с певицей, которая носит псевдоним Соя.

«Лепсу можно значит? Именно потому, что Соя поет у нас в опере, ее нужно выгуливать, показывать, потому что она нереальной красоты и обладает уникальными вокальными данными», — рассказал Матвиенко.

Девушка рассказала, что придумала себе сценическое имя в честь птицы сойки. Сейчас она принимает активное участие в в этно-опере «Князь Владимир», где задействован также певец SHAMAN.

«Открою секрет: после каждой репетиции Соя отходит два дня. Она ревет по ночам», — рассказал Матвиенко.

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