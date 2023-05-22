15-летний сын Дианы Гурцкой заявил, что «видел много злых комментариев» после смерти отца

Не так давно стало известно о смерти мужа Дианы Гурцкой. 46-летнему Петру Кучеренко стало плохо в самолете во время возвращения в Москву. Несмотря на усилия пилотов и врачей, спасти жизнь мужчине так и не удалось. Сын певицы впервые отреагировал на семейную трагедию.

В личном блоге Константин написал пост, посвященный отцу. Юноша отметил, что его родитель был слишком молод, но у судьбы оказались иные планы. Вот почему он призвал всех дорожить временем, проведенным с близкими людьми.

«Цените своих родных. Цените каждый момент с ними, ведь жизнь — жестокая штука. Никто не знает, что может произойти», — написал наследник Гурцкой.

При этом 15-летний подросток отметил, что столкнулся с негативными комментариями в адрес умершего отца. По словам юноши, несмотря на это, Петр Кучеренко остается для него самым близким человеком.

«Читал разные статьи об этом, видел много злых и гневных комментариев. Он был самым лучшим папой. Вся семья сильно переживает», — резюмировал Константин.

Ранее брат Дианы Гурцкой высказался о смерти Петра и раскрыл его последние планы. Подробности смотрите в этой статье.