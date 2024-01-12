«Стоит только увидеть»: замужняя певица Глюкоза сделала неожиданное признание в любви

Певица Глюкоза призналась в любви к колбасе. Артистка отметила, что старается правильно питаться, но не может сдержаться, если видит этот вкуснейший продукт.

Исполнительница опубликовала неожиданное признание в личном микроблоге. Она добавила видео, на котором позирует в ярком наряде с укладкой и при макияже. В какой-то момент ей протягивают кусочек колбасы, и она берет его в руку. Радостная Глюкоза пробует продукт и улыбается.

«Я планирую съесть свой ПП-ужин… Но стоит только увидеть ее — планы тут же меняются», — говорится в подписи к ролику.

Пользователи Сети поддержали звезду и отметили, что тоже не могут устоять перед колбасой.

«Люблю вареную больше всего!», «Ой, я тоже так себя готовила к ПП, но что-то шло не по плану. А потом прошла детокс, скинула 2,5 килограмма за неделю и больше не возвращала. ПП ушло на второй план, теперь ем что хочу», «Вы красавица», — пишут в комментариях.

Ранее мы писали о том, что певица Глюкоза улетела из России после «голой» вечеринки Насти Ивлеевой. В соцсети артистка рассказала о том, что она покинула территорию РФ. Вместе с мужем и детьми Наталья Ионова улетела на Сейшельские острова. По словам певицы, подобное путешествие — ее давняя мечта. Также Наталья пожаловалась на погоду. Как выяснилось, семья прилетела на острова в сезон дождей.