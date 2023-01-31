Стало известно о требовании Минздрава ко врачам в связи с лечением Николая Дроздова

В Минздраве России отреагировали на интервью супруги ведущего Николая Дроздова. Она рассказала, что ученого открепили от поликлиники, в которой он привык наблюдаться.

В ведомстве заявили КП, что вопрос о прикреплении к медучреждению «будет оперативно решен».

Ранее супруга Дроздова Татьяна предположила, что в больнице могли по ошибке подумать, будто Дроздов умер. В этой связи учреждение без предупреждения приняло решение об откреплении 85-летнего пациента. В результате ученый не мог прийти на прием ко врачу.

Сейчас Дроздов находится в больнице после неудачного падения. За ним ухаживает дочь.