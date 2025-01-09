Стоит под дверью и угрожает: как проходит развод звезды «Серебряных коньков» Федора Федотова с супругой

Актер Федор Федотов и его однокурсница Анастасия Грибова поженились в 2021 году. В 2022-м у пары родилась дочь, но это не помогло укрепить брачные узы. Вот уже несколько месяцев 29-летний глава семейства не живет дома, но и при этом не дает развод супруге.

Об этом рассказала сама Анастасия. По ее словам, актер манипулирует дочерью, стоит под дверью их дома и угрожает. Грибова переживает, что супруг может выселить ее из квартиры.

«Мне очень надоело, что он внезапно приезжает и названивает в дверь, когда я моюсь в душе, например, или стоит ночью под той же дверью, или рано утром своим ключом открывает квартиру, или угрожает выселением», — пожаловалась Анастасия подписчикам.

Также Грибова рассказала, что Федотов не спешит ей и своей дочери помогать с жильем. Сначала он согласился взять на себя расходы, а потом отказался и потребовал показать ему «бумажку из суда».

Ранее певица Алсу рассказала, кто помог ей справиться с разводом. Исполнительниц пришлось обратиться за помощью к психологу.