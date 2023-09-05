«Стоит перед зрителями и улыбается»: стали известны детали создания памятника Шатунову

Стал известен автор памятника певцу Юрию Шатунову на Троекуровском кладбище. Виктория Тищенко рассказала, как создавала монумент из бронзы, который официально откроют завтра, 6 сентября. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, что артиста не стало в июне 2022 года. Поклонники с нетерпением ждали, каким будет памятник кумиру. По словам Тищенко, Юрий запечатлен в момент выступления – он стоит с микрофоном в расслабленной позе. Ей хотелось передать простоту и добрую энергетику певца.

«Я смотрела его концерт, он стоит с микрофоном, и больше, в принципе, ничего не нужно - ни подтанцовок, ничего. Он один стоит и один «держит» зал», – поделилась скульптор.

Виктория призналась, что никогда не общалась с Шатуновым, зато знакома с его творчеством. На постаменте есть не только имя, фамилия артиста и годы его жизни, но и подпись. Своего рода автограф звезды.

«Стоит перед зрителями и улыбается. Так я его сразу увидела и предложила именно такой вариант», – добавила Тищенко.

Продюсер Аркадий Кудряшов сообщил, что открытие памятника Шатунову состоится в 10:00 на Троекуровском кладбище в Москве. Дата – 6 сентября выбрана неслучайно, в этот день исполнитель мог отметить 50-летний юбилей.

Ранее стало известно, зачем вдова Шатунова тайно встречалась с Крутым и Николаевым. Многие считают, что ее приезд был связан с деятельностью певца и его наследием.