«Десятки миллионов рублей»: стало известно, зачем вдова Шатунова тайно встречалась с Крутым и Николаевым

Адвокат Алешкин считает, что вдова певца Юрия Шатунова могла продать права на хиты Крутому и Николаеву.

После смерти артиста вдова Светлана осталась с детьми жить в Германии. Но недавно стало известно, что в конце апреля 2023 года она побывала в России и взяла с собой наследников – сына Дэнниса и дочь Эстеллу. Об этом она не рассказала, а афишировала приезд только через несколько месяцев. Оказалось, что с женщиной были известные композиторы.

«Встреча с Игорем Крутым и Игорем Николаевым в теплой дружеской обстановке в Москве 8 апреля 2023», — написала Светлана в соцсетях.

Поклонникам стало интересно, зачем Светлана приезжала в Москву. Но она не отвечала на вопросы. Многие считают, что ее приезд был связан с деятельностью певца и его наследием. Тем более что в последние годы своей жизни Шатунов отстаивал в суде право исполнять хиты, сделавшие его популярным.

Напомним, что продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин запрещал артисту использовать репертуар группы. После долгих разбирательств почти перед самой смертью артиста, суд встал на его сторону. После смерти Юрия экс-директор признавался, что суды до сих пор идут. Разбираться со всем этим предстояло его вдове.

Адвокат Андрей Алешкин в беседе с Woman.ru предположил, что визит Светланы связан с вопросами продажи прав на хиты Шатунова.

«Все права перешли к вдове и поскольку ни сын, ни дочь не намерены идти по стопам отца, семья могла решиться на продажу авторских прав», – считает Алешкин.

По мнению юриста, подобное решение поможет семье артиста выйти из ситуации с Разиным. Светлана могла подписать соглашение с Крутым и Николаевым, но вариантов несколько.

«Речь может идти о передаче эксклюзивных прав и тогда семья артиста может рассчитывать на единовременную большую выплату, это десятки миллионов рублей. Еще один вариант — разрешение на использование смежных прав. Тогда семья сможет держать руку на пульсе», – объясняет он.

Андрей Алешкин больше склоняется к варианту, что речь идет о продаже исключительных прав. Он считает, что Светлана хочет поставить точку и забыть о скандалах с Разиным.

Ранее мы писали о том, как мама основателя «Ласкового мая» Кузнецова рассказала о неприязни к умершему Юрию Шатунову.