Артист Эдгард Запашный призвал лишить наград и званий Вайкуле и Макаревича*

Народный артист России Эдгард Запашный призвал лишить государственных наград и званий певцов Андрея Макаревича*(признан иноагентом на территории РФ) и Лайму Вайкуле. По его мнению, они больше не заслуживают знаки отличия. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского подчеркнул, что и Вайкуле, и Макаревич* неоднократно негативно высказывались о России. Он считает, что необходимо разработать механизм лишения всех привилегий артистов, которые покинули страну.

«Лайма Вайкуле остается орденоносцем — это орден Дружбы. О какой дружбе народов может идти речь, если Лайма Вайкуле — разжигательница, прежде всего, конфликтов между русскими и всеми остальными?» - заявил Запашный на заседании Совета при президенте РФ по культуре и искусству.

Дрессировщик указал на то, что Макаревич* уже давно транслирует плохое отношение к своей стране и народу, но при этом продолжает называть себя народным артистом России.

Ранее Эдгард Запашный заявил, что уехавшая из России Алла Пугачева растоптала себя как личность.

*Признан иноагентом на территории РФ