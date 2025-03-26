Артист Эдгард Запашный призвал лишить наград и званий Вайкуле и Макаревича*
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Народный артист России Эдгард Запашный призвал лишить государственных наград и званий певцов Андрея Макаревича*(признан иноагентом на территории РФ) и Лайму Вайкуле. По его мнению, они больше не заслуживают знаки отличия. Об этом сообщает агентство РИА Новости.
Директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского подчеркнул, что и Вайкуле, и Макаревич* неоднократно негативно высказывались о России. Он считает, что необходимо разработать механизм лишения всех привилегий артистов, которые покинули страну.
«Лайма Вайкуле остается орденоносцем — это орден Дружбы. О какой дружбе народов может идти речь, если Лайма Вайкуле — разжигательница, прежде всего, конфликтов между русскими и всеми остальными?» - заявил Запашный на заседании Совета при президенте РФ по культуре и искусству.
Дрессировщик указал на то, что Макаревич* уже давно транслирует плохое отношение к своей стране и народу, но при этом продолжает называть себя народным артистом России.
Ранее Эдгард Запашный заявил, что уехавшая из России Алла Пугачева растоптала себя как личность.
*Признан иноагентом на территории РФ