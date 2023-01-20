«Стоит ли тратить жизнь на ссоры и обиды?»: Дмитрий Тарасов признался в день рождения Ольги Бузовой

Сегодня, 20 января свой день рождения отмечает знаменитая ведущая, певица, актриса и бизнес-леди Ольга Бузова. Ей исполнилось 37 лет. Праздник она встретила в Минске поскольку принимает участие в съемках музыкального шоу.

Работа не помешала ей устроить вечеринку и позвать подруг. Исполнительница хита «Вот она я» пригласила Марию Погребняк и Юлию Самедову. Компания отметила торжество в местном ресторане. Телезвезда надела платье с серебристой вышивкой, светлые туфли на шпильке, украшенные стразами.

Официанты заведения подарили виновнице торжества букет и зажгли праздничные фейерверки. В этот момент в зале играл ее новый трек «Заплачу». Ольга приурочила выпуск песни к своему дню рождения.

Но не только Бузова сегодня слушала песни. Бывший муж Ольги Дмитрий Тарасов именно в ее день рождения выложил короткое видео с сентиментальной песней NЮ: «И бежать мне больше некуда, не к кому, незачем». Видео футболист подписал следующей фразой.

«Жизнь так коротка, стоит ли тратить ее на ссоры и обиды?» – написал Тарасов со смайликом в виде красного сердца.