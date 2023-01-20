«Стоит ли тратить жизнь на ссоры и обиды?»: Дмитрий Тарасов признался в день рождения Ольги Бузовой
Бывший муж Бузовой Дмитрий Тарасов призвал забыть про обиды и ссоры в ее день рождения.
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Сегодня, 20 января свой день рождения отмечает знаменитая ведущая, певица, актриса и бизнес-леди Ольга Бузова. Ей исполнилось 37 лет. Праздник она встретила в Минске поскольку принимает участие в съемках музыкального шоу.
Работа не помешала ей устроить вечеринку и позвать подруг. Исполнительница хита «Вот она я» пригласила Марию Погребняк и Юлию Самедову. Компания отметила торжество в местном ресторане. Телезвезда надела платье с серебристой вышивкой, светлые туфли на шпильке, украшенные стразами.
Официанты заведения подарили виновнице торжества букет и зажгли праздничные фейерверки. В этот момент в зале играл ее новый трек «Заплачу». Ольга приурочила выпуск песни к своему дню рождения.
Но не только Бузова сегодня слушала песни. Бывший муж Ольги Дмитрий Тарасов именно в ее день рождения выложил короткое видео с сентиментальной песней NЮ: «И бежать мне больше некуда, не к кому, незачем». Видео футболист подписал следующей фразой.
«Жизнь так коротка, стоит ли тратить ее на ссоры и обиды?» – написал Тарасов со смайликом в виде красного сердца.
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Сам Дмитрий вошел в кадр в белой рубашке, остановился в центре, накинув на себя пиджак. После пронзительного взгляда спортсмен вышел из кадра. Совпадение ли, что это видео появилось именно сегодня? Ответ знает только сам Тарасов.
Поклонники мужчины сразу смекнули, что такой пост в его микроблоге может быть связан с днем рождения бывшей жены.
«Подхалимством попахивает? Неужели бузиху так поздравляешь», – написал внимательный подписчик.
Ранее мы писали, что Бузова перед отлетом в Минск получила дорогой подарок в виде больших сережек от Graff из белого золота с россыпью бриллиантов. Подобные украшения оцениваются в 170 миллионов рублей.