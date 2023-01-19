Дава или жених Калашниковой: Ольге Бузовой подарили украшение за 170 миллионов рублей

Певица, телеведущая и самая популярная девушка отечественного шоу-бизнеса Ольга Бузова получила роскошный подарок за 170 миллионов рублей! Звезда опубликовала в соцсетях видео, на котором открывает коробочку и показывает серьги с бриллиантами. Артистка рассказала, что это подарок.

36-летняя красавица похвасталась презентом, когда он был еще в коробочке. Ольга не могла не показать бренд Graff, который славится самыми роскошными украшениями. Ей достались серьги из коллекции Classic Butterfly, усыпанные бриллиантами.