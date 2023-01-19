Дава или жених Калашниковой: Ольге Бузовой подарили украшение за 170 миллионов рублей
Телеведущая Ольга Бузова показала подарок за 170 миллионов рублей.
Фото: Александра Воротнева/ Starface.ru
Певица, телеведущая и самая популярная девушка отечественного шоу-бизнеса Ольга Бузова получила роскошный подарок за 170 миллионов рублей! Звезда опубликовала в соцсетях видео, на котором открывает коробочку и показывает серьги с бриллиантами. Артистка рассказала, что это подарок.
36-летняя красавица похвасталась презентом, когда он был еще в коробочке. Ольга не могла не показать бренд Graff, который славится самыми роскошными украшениями. Ей достались серьги из коллекции Classic Butterfly, усыпанные бриллиантами.
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
«Какая красота. Спасибо», – коротко написала звезда в личном микроблоге.
Известно, что изделие выполнено из белого золота и оформлено бриллиантами общим весом 2,60 карата. Стоимость данных украшений составляет 2,5 миллиона долларов (около 170 миллионов рублей). Поклонники гадают, что за щедрый ухажер появился у поп-дивы.
Возможно, этот мужчина вместе с Бузовой уже давно. Ранее в СМИ была информация о бизнесмене и женихе певицы Анны Калашниковой, который якобы одаривал Ольгу драгоценностями. По слухам, Иван Семенов преподнес ей туфли за 350 тысяч рублей и браслет за полмиллиона рублей. А некоторые полагают, что это мог быть ее бывший возлюбленный Давид Манукян, который выступает под псевдонимом Дава. Сама артистка комментировать личную жизнь пока не спешит.