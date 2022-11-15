«Стоит ли так рисковать ради славы?»: Роза Сябитова раскритиковала Тодоренко

За Региной Тодоренко прочно закрепилась репутация «суперженщины», что вовсе не удивительно. Совсем недавно девушка стала мамой во второй раз, но она успевает уделить время не только воспитанию детей, но и собственной карьере. Тем не менее не все одобряют подобное поведение Регины. С критикой телеведущей выступила Роза Сябитова в Telegram-канале.

Сваха убеждена, что уход за ребёнком – самая важная обязанность каждой женщины, поэтому мамочки должны особенно беречь себя и своё здоровье. В то же время Тодоренко без стеснения показывает травмы, полученные во время съёмок «Ледникового периода», и рассказывает о депрессивном состоянии. Все это пагубно может отразиться на детях звезды, по мнению Розы. «Стоит ли ради славы и денег рисковать своим здоровьем, которое ещё понадобится, чтобы поднимать малышей?», – обратилась к телеведущей Сябитова.

Возможно, доля правды есть в словах свахи. В последнее время новостные ленты пестрят заголовками о плохом самочувствии Регины. Уйдёт ли после этого звезда в полноценный декретный отпуск – покажет время.