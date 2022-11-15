Регина Тодоренко спасает покрытое пятнами лицо

Ведущая Регина Тодоренко столкнулась с проблемами на лице – некогда красивая кожа покрылась красными пятнами. Недуг вылез в самый неподходящий момент – за полтора часа до съемок.

Тодоренко должна была сниматься в фильме, но лицо обезобразили высыпания.

«Впервые у меня случилась аллергическая реакция. Съемка через полтора часа», - сообщила Тодоренко в соцсетях.

В чем причина аллергии, она не понимает – ранее таких проблем не возникало. Ситуацию спасли антигистаминные препараты и гримеры.

Регине Тодоренко приходится нелегко: она совмещает работу и материнство. Младшему ребенку ведущей всего несколько месяцев. Тодоренко не скрывает усталости, о чем признается поклонникам. На днях она случайно показала лицо сына.