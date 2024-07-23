«Признаюсь честно, ей нелегко»: Татьяна Навка о возвращении Камилы Валиевой на лед после скандала с допингом

Фигуристка Камила Валиева после дисквалификации из-за допинга вновь вышла на лед. 18-летняя спортсменка стала участницей шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила».

Олимпийская чемпионка в танцах на льду похвалила Камилу за трудолюбие и подчеркнула, что после длительного перерыва вернуться на лед непросто.

«Признаюсь честно, ей нелегко. Но, тем не менее, она справилась. Камила — большая умница, невероятная красотка! Выполнила все: и в паре каталась, и в поддержке с Александром Энбертом — для нее это первый опыт. Зритель ее ждет. Был аншлаг», — рассказала Навка в беседе с изданием «Спорт-Экспресс».

Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года. В ее допинг-пробе обнаружили запрещенный препарат триметазидин. После этого Камилу лишили золота Игр-2020 в командных соревнованиях, а также титулов чемпионки России и Европы.

Ранее хореограф-постановщик Илья Авербух рассказал, почему Камила Валиева не принимает участия в ледовых шоу. Он признался, что внутри федерации фигурного катания принято общее решение, придерживаться которого приходится всем. Авербух также пояснил, что дисквалификация может коснуться и спортсменов, которые захотят выступить с Валиевой.