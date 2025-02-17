«Стоишь как маменькин сыночек»: 17-летний наследник Гагариной ответил на сравнения с ней

Сын Полины Гагариной высказался о постоянных сравнениях с мамой. 17-летний Андрей Кислов занимается музыкой и ведет непубличный образ жизни, хоть иногда и выходит в свет. Звездный наследник рассказал о работе и возлюбленной в рамках проекта ШБ-шоу» продюсера Георгия Иващенко, которое цитирует StarHit.

«Отчасти везде идет посыл про маму, и ты стоишь как маменькин сыночек… На самом деле, я очень стараюсь, мечтаю просто тихо идти к своей цели, потому что всю жизнь мою так или иначе будут сравнения всегда и везде, где бы я ни был. Конечно, я безумно люблю маму, горжусь ею», – поделился Андрей.

Сын певицы назвал маму самым близким человеком. Но он отметил, что является отдельным человеком. У него есть возлюбленная Виктория Соломахина. Она тоже певица, и у них есть общие интересы.

«Для нас романтика — это музыка. Мы сидим на студии, творим, делаем песни. Это самое романтичное, что может быть, и самое полезное, что может быть. Потому что мы с Андреем музыканты и хотим добиться больших высот», – рассказала девушка.

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