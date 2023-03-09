Стоимость вещицы 8 тысяч: Рената Литвинова продает простенькую одежду по заоблачным ценам

Актриса Рената Литвинова начала производить одежду с изображением своего кота Эркюля и собственными фото. За достаточно простые кофты придется заплатить 8 тыс. рублей.

Футболки стоят дешевле – 4 тыс.

Некоторые раскритиковали актрису за продаваемую одежду – по мнению многих, стоимость вещей завышена.

Подписчики шутят, что за эти деньги следовало бы прилагать бутылку французского вина. Аналогичным образом стоят вещи от известных брендов – покупать футболки и кофты с примитивным принтом согласны не все.

Литвинова, несмотря на критику, верит, что вещи будут с успехом продаваться. В соцсетях артистка даже выложила фото в «любимом тематическом худи».

Ранее актрису высмеяли за странный образ. Литвинова предстала в вязаной шапке с висящими ушами.