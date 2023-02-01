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16:34, 01 февраля 2023
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«Это рожки дьявола»: Ренату Литвинову высмеяли за странный образ

Актрису Ренату Литвинову подняли на смех на парижских улицах за новый образ.

«Это рожки дьявола»: Ренату Литвинову высмеяли за странный образ

Фото: Телеграм-канал «Рената Литвинова»

Актриса Рената Литвинова предстала перед своими подписчиками в новом образе.

Вязаная шапка с висящими ушами, по словам артистки, вовсе не простой головной убор, а самая настоящая «шапочка-спасительница».

Рената заявляет, что после спектаклей и сумбурных ночей, уши этой шапочки то обостряются, то опускаются.

«Во многом это зависит от настроя Ксюши Смо и ее бренда SAMB», - уточняет Литвинова.

Напомним, Ксюша Смо - селебрити-стилист, которую то и дело подозревают в романе со звездной дивой.

Необычный образ актриса дополнила пестрым платьем, дубленкой и большими очками.

Пользователи соцсетей, однако, не оценили аксессуар и высмеяли Литвинову в комментариях: «Это рожки дьявола или ушки кота?», «От чего спасает спасительница?», «Странный образ», «Чепчик с ушами», сообщает Газета.Ru.

Источник фото:Телеграм-канал «Рената Литвинова»
Источник:Газета.Ru
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