«Это рожки дьявола»: Ренату Литвинову высмеяли за странный образ
Актрису Ренату Литвинову подняли на смех на парижских улицах за новый образ.
Фото: Телеграм-канал «Рената Литвинова»
Актриса Рената Литвинова предстала перед своими подписчиками в новом образе.
Вязаная шапка с висящими ушами, по словам артистки, вовсе не простой головной убор, а самая настоящая «шапочка-спасительница».
Рената заявляет, что после спектаклей и сумбурных ночей, уши этой шапочки то обостряются, то опускаются.
«Во многом это зависит от настроя Ксюши Смо и ее бренда SAMB», - уточняет Литвинова.
Напомним, Ксюша Смо - селебрити-стилист, которую то и дело подозревают в романе со звездной дивой.
Необычный образ актриса дополнила пестрым платьем, дубленкой и большими очками.
Пользователи соцсетей, однако, не оценили аксессуар и высмеяли Литвинову в комментариях: «Это рожки дьявола или ушки кота?», «От чего спасает спасительница?», «Странный образ», «Чепчик с ушами», сообщает Газета.Ru.