Стоимость отнятого у продюсера Яны Рудковской картофельного завода оценили в 25 млн долларов

Продюсер Яна Рудковская рассказала в деталях об уголовном деле против бывшего друга семьи Валентина Савина, который обманом отнял у нее картофельный завод.

По словам Рудковской, Савин был вхож в семью и был дружен с ее детьми. После того, как он продал ее завод, мужчина на протяжении семи лет не отдавал деньги за предприятие, и только в 2021 году продюсер решила написать на него заявление в полицию. Рудковская отметила, что на протяжении судебного процесса, обвиняемые смеялись над ней, якобы ей «ничего не удастся».

«Я так долго ждала сегодняшнего приговора, потратила много сил и личного времени, чтобы доказать, что этот человек - преступник, чтобы сегодня испытала чувство самоудовлетворения. Поняла, что никогда не нужно опускать руки, идти нужно до конца», - сказала Рудковская в разговоре с mk.ru.

Теперь, после оглашения приговора, Рудковская будет добиваться передачи ей завода от нынешних владельцев, которые его незаконно удерживают.

Рудковская рассказала также, что, завод в свое время был продан за 1 млн долларов, а теперь его стоимость выросла до 25 миллионов. «Цена высокая, потому что иностранное производство остановилось в России. Все западные бренды с нашего рынка ушли», - объяснила она.

В настоящее время в производстве находятся еще два дела о мошенничестве в особо крупном размере - в отношении строителей. Рудковская уточнила, что обвиняемые взяли у нее деньги, но не завершили работы.

Ранее в четверг, 4 июля, Кунцевский районный суд Москвы приговорил Валентина Савина к 8,5 года колонии, а двух его сообщников - к 4,5 года каждого. После оглашения приговора осужденных увели из зала суда в наручниках.