Бывшего друга семьи Яны Рудковской приговорили к 8,5 года колонии за мошенничество с картофельным заводом продюсера

Кунцевский районный суд Москвы приговорил к 8,5 года колонии бывшего друга семьи продюсера Яны Рудковской Валентина Савина, обманом завладевшего ее картофельным заводом. Двое сообщников Савина приговорены к 4,5 года колонии, все трое были взяты под стражу в зале суда.

«Но на этом не поставлена точка, моим юристам предстоять пройти еще гражданские суды для того чтобы вернуть мой картофельный заводик. И вновь продолжается бой!», - сообщила в своем Telegram-канале Рудковская.

Продюсер добавила, что «будет идти конца», чтобы вернуть имущество в семью.

Ранее Рудковская рассказала, что десять лет назад лучший друг ее бывшего мужа Касимов втерся к ней в доверие и обманным путем продал ее бизнес. На протяжении всего этого времени Савинов обещал выплатить компенсацию, но так этого и не сделал, зато успел дважды перепродать предприятие.