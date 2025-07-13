Стоимость недвижимости Кристины Орбакайте в США составляет около 9 млн долларов. Об этом сообщает «Абзац».

Певица Кристина Орбакайте частый гость в США — там она не только дает концерты, но еще и владеет недвижимостью. Известно, что у знаменитости есть апартаменты на Манхэттене в Нью-Йорке. Квартира певицы по-настоящему роскошная — потолки с лепниной, пол из красного дуба и мраморные ванны.

По оценке сооснователя юридической компании «Гершкович, Лебедев и партнеры» Марка Гершковича, такое жилье может стоить приличных денег.

«Цена нью-йоркской недвижимости составляет около 2,3 миллиона долларов. Стоимость обслуживания такой квартиры может составлять около 4,5 тысячи долларов», — заявил он.

Кроме того, у Орбакайте есть квартира в Майами площадью 282 метра в небоскребе Majestic Tower Bal Harbour. По оценке эксперта, эта недвижимость еще дороже.

«Стоимость пентхауса в Майами находится в районе 7 миллионов долларов. Обслуживание такой квартиры может обходиться в сумму 3,5−4 тысячи долларов в месяц», — объяснил Грешкович.

Таким образом, общая стоимость недвижимости, которой владеет Орбакайте, составляет примерно 9 миллионов долларов.

Ранее мы писали о том, что певица Кристина Орбакайте отправилась в Японию вместе с мужем и дочерью.