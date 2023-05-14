Стоимость билета на концерт Аллы Пугачёвой составила 1 500 000 рублей

На известном портале онлайн-объявлений предприимчивый житель Нижнего Новгорода разместил уникальное предложение.

Лот, стоимостью 1 500 000 руб., представляет собой «раритетный» входной билет на концерт Примадонны в Кремлёвском концертном зале. Выступление состоялось 18 апреля 2019 года.

Тогда стоимость билета составляла всего 3000 рублей. Сегодняшнюю цену мужчина объясняет тем, что в обозримом будущем выступлений примадонны в России не ожидается.

Кроме того, по словам продавца, большая часть памятных билетов уже уехала за границу и осела в частных коллекциях.

Житель Новгорода уверяет, что часть выручки он непременно отдаст на благотворительность.

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