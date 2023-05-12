«Поэтому не могут»: Алле Пугачевой не запретят въезд в Россию по одной причине

74-летней певице Алле Пугачевой не запретят въезд в Россию. Такое мнение выразил музыкальный критик Сергей Соседов. Он объяснил свою позицию.

Критик отметил, что Примадонна не выступала с негативными речами в адрес родного государства.

«Это ее страна, я не помню, чтобы она «толкала» антироссийские речи и лозунги, поэтому ей не могут запретить посещать Россию», - сказал Соседов «Вечерней Москве».

По его словам, Пугачева «оказалась никому не нужной» в Израиле, как другие артисты, уехавшие из страны.

Соседов считает, что недавнее возвращение певицы в Россию было связано не только с посещением похорон модельера Валентина Юдашкина. Пугачева ставила цель напомнить о своем существовании и «попиариться лишний раз» в ситуации, «когда ты сошел с пьедестала».

Ранее помощница Пугачевой Елена Чупракова сообщила о возвращении певицы в Израиль.