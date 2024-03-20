Стоимость билета 299 тысяч: Дмитрий Нагиев проведет двухдневный мастер-класс в Дубае

Актер Дмитрий Нагиев, который два года не появляется на телевидении, проведет интенсив в Дубае. На протяжении двух дней он будет делиться опытом по актерскому мастерству.

Об этом сообщает Woman.ru. Издание обнаружило афишу мероприятия.

Из нее следует, что Нагиев выступит 23 и 24 марта. Продажа билетов на мероприятие открыта, а количество мест ограничено. По данным организаторов, половина мест забронирована. «Нагиев – гений!» - отмечается в рекламе.

Как пишет издание, с 19 марта цена на билет повышена до 11900 дирхам, что примерно равняется 299 тыс. рублей. Актер обещает пришедшим «выйти на новый уровень уверенности».

Ранее экс-солист группы «Аукцыон» Сергей Рогожин рассказал о большой загруженности Нагиева. По словам артиста, он согласился сниматься в 4 проектах одновременно. По этой причине актер мог отказаться от роли ведущего премии МУЗ-ТВ, которая состоится в июне.

Недавно гендиректор канала Захар Бабин намекнул, что пятым ведущим может стать Нагиев. Однако директор актера Екатерина Шайкина опровергла данную информацию.