Стоило «включить голову»: Насте Ивлеевой грозят серьезные неприятности

Популярная российская телеведущая и блогерша Настя Ивлеева может столкнуться с серьезными неприятностями от главы Лиги безопасного интернета. Всему виной недавний видеоролик на YouTube-канале Ивлеевой, в котором девушка заставила свою гостью Алену Жигалову съесть на камеру морскую свинку.

Последний выпуск шоу блогерши вызвал серьезное осуждение со стороны общественности. Свое мнение по поводу поступка Ивлеевой высказала и Екатерина Мизулина. В своем Telegram-канале она назвала такое поведение «редкостным дебилизмом», отметив, что вся страна сейчас активно борется с жестоким обращением с животными.

«Наверное, все же иногда стоит включить голову, прежде, чем снимать неуместные шутки для хайпа», – прокомментировала Мизулина.

Видео уже удалено, но, похоже, после этого заявления от депутата Госдумы Настя Ивлеева может столкнуться с серьезными проблемами.

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