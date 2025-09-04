«Стоило быть строже»: от Анны Заворотнюк сбежала няня-филиппинка

Анна Заворотнюк рассказала, что от нее сбежала няня из Филиппин. Об этом стало известно из соцсетей.

Дочь Анастасии Заворотнюк воспитывает новорожденного сына Марселя. Анна призналась, что за ее ребенком какое-то время приглядывала няня из Филиппин. По словам знаменитости, женщина работала у нее на протяжении 5 месяцев. Однако вскоре няня пропала.

«Перед её выходным я отдала ей зарплату, собрала много пакетов с подарками. Она уехала счастливая и довольная. И вдруг… тишина. Она не выходила на связь несколько дней. Я уже начала переживать, что с ней что-то случилось», — рассказала она.

Сначала женщина писала Заворотнюк, что заболела, однако вскоре стало понятно, что она хотела уволиться.

«Для меня до сих пор загадка, почему так произошло. Мы с мужем действительно хорошо к ней относились. Это был мой первый опыт с няней, и теперь я думаю, может, я была слишком мягкой? Слишком много подарков, поблажек, доверия. Может, стоило быть строже?» — заявила Анна.

