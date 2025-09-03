«После тяжелых событий появился он»: Анна Заворотнюк трогательно высказалась о рождении сына

Анна Заворотнюк призналась, что рождение сына помогло ей пережить смерть матери. Об этом стало известно из соцсетей.

В апреле 2024 года Анна Заворотнюк стала мамой — у нее родился сын, которого назвали Марсель. Дочь Анастасии Заворотнюк призналась, что рождение сына помогло ей пережить уход матери и другие непростые события в ее жизни.

«Невероятное счастье. Я рада, что после самых темных, тяжелых событий и времен в моей жизни у меня появился он. Невероятный мальчик, у него очень хороший характер. Он очень спокойный, деликатный, просто ангелочек, который мне подарен небесами», — заявила она.

По словам Заворотнюк, ее жизнь в последние месяцы круто изменилась. Она также добавила, что хотела бы подарить сыну братика или сестру.

Ранее мы писали о том, что шестилетняя дочь Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева пошла в первый класс.