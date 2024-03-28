«Сто процентов пойду»: Дубцова заявила о готовности лечь под нож хирурга

Российская певица Ирина Дубцова рассказала о готовности вновь лечь под нож пластического хирурга. Соответствующее признание звезды прозвучало в интервью YouTube-каналу FAMETIME TV.

Известно, что в прошлом артистка обращалась к пластическому хирургу, чтобы изменить размер груди. Опыт оказался негативным, поэтому Дубцова была вынуждена вытаскивать импланты. При этом, даже несмотря на неудачную операцию, знаменитость готова в будущем вновь лечь под нож специалиста.

«Я бы не пошла больше на какую-то пластику относительно тела. Но не противник пластической хирургии вообще. Сто процентов пойду, когда с возрастом поплывет овал лица. Обязательно сделаю круговую подтяжку, когда уже будет сильно за 50», — высказалась Дубцова.

Исполнительница уточнила, что сейчас регулярно посещает косметологов и пользуется различными возможностями макияжа. Она использует контуринг, которым можно «прорисовать» черты лица, и другие современные техники. Все это позволяет певице сделать ее лицо изящнее.

Кроме того, артистка опровергла слухи о применении уколов красоты. Звезда призналась, что они лишь вредят ее внешнему виду, вследствие чего корректировать скулы и противостоять морщинам приходится с помощью других методов.

Ранее сын Ирины Дубцовой Артем намекнул на отношения с 17-летней Тоней Худяковой.