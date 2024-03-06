18-летнего сына Ирины Дубцовой застали за поцелуями с 17-летней Тоней Худяковой

Сын певицы Ирины Дубцовой Артем Черницын намекнул на роман с 17-летней блогершей Тоней Худяковой. В Сети появилось фото молодых людей, на котором юноша обнимал девушку сзади и целовал в щеку.

В первых числах марта Артем отметил 18-летие. Несмотря на то, что он только недавно стал совершеннолетним, самостоятельно он живет уже довольно давно. Еще год назад звездная мама подарила ему квартиру в Москве и попросила не осуждать ее за этот поступок.

Сам Черницын является не публичным человеком, поэтому о его любовных интересах не так много информации. Однако недавно в личном блоге дочери режиссера Павла Худякова появился снимок, на котором она запечатлела себя в объятиях Артема, и после этого появилось немало слухов. При этом уточнять ни она, ни он не стали, в каких именно отношениях состоят.

Отметим, что, если звездные наследники встречаются, то у них роман на расстоянии. Известно, что Черницын живет в России и учится. А вот Тоня переехала за границу. Сейчас она осваивается в Лос-Анджелесе. Однако время от времени она приезжает на Родину к семье.

Ранее Ирина Дубцова поделилась подробностями личной жизни.