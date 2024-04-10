«Стишки-то не нужны»: что происходит с уехавшим из России актером Дмитрием Назаровым

Режиссер Олег Забугорский назвал причину, по которой актер Дмитрий Назаров в последнее время «притих». По его словам, он столкнулся с реальностью, в которой его творчество оказалось никому не нужно. Об этом он рассказал порталу NEWS.ru.

Звезда «Кухни» покинул Россию с большим скандалом после увольнения из МХТ им. Чехова из-за своих политических высказываний. Он уехал вместе с женой сначала в Израиль, а потом перебрался во Францию. За несколько первых месяцев в эмиграции Дмитрий дал не одно интервью, в которых негативно говорил о Родине и соотечественниках. А также Назаров не забывал публиковать стихи.

Впрочем, поэзией он занимается и сейчас, только особого внимания общественности она уже не привлекает. Да и с прессой актер уже не общается. По мнению режиссера Забугорского, теперь Назаров понял, что никому неинтересен, так как его творчество вовсе не коммерческое.

«Назаров с супругой уже почти притихли, похмелье проходит, оказывается, что их стишки-то не нужны, вышли из тиража. Если какое-то время их стихоплетский «труд» там оплачивали, то теперь они становятся не интересны», - считает Забугорский.

Напомним, что последний скандал, связанный с Назаровым, был после теракта в «Крокус Сити Холле». Тогда он написал очередное стихотворение, которое вызвало возмущение народа.

Ранее актер Юрий Назаров заявил, что ему стыдно за поведение Дмитрия Назарова.