«Стирать белье и готовить еду я не намерена»: Надежда Бабкина высказалась о расставании с Евгением Гором

Певица Надежда Бабкина прокомментировала слухи о расставании с певцом Евгением Гором. Она призналась, что возлюбленный «никуда не девался». Вместе с тем народная артистка призналась: ей не хочется быть слабой, класть голову мужчине на плечо, стирать и готовить.

Бабкина отметила, что ее с Гором «сто раз разлучили», писали о разделе имущества. Певица отвечает: «все в порядке». Гор занимается бизнесом и поет.

«Он очень содержательный парнишка. Вот с ним мне интереснее. Он всегда надо мной хохочет, если я беру телефон и не на ту кнопку нажимаю», - поделилась Бабкина в беседе с aif.ru.

Певица поделилась подробностями разговора с Гором, который признавался ей: сложнее человека не встречал.

«Но, тем не менее, 23 года мы вместе», - отметила артистка.

Певица продолжает работать, впереди у Надежды Георгиевны много задач.

«У меня хронический недосып. Поэтому голову класть на плечо, стирать белье и готовить еду я не намерена», - сказала Бабкина.

Исполнительница также рассказала о единственной своей слабости: она может три дня не выходить из дома. Самое важное для нее в такие момент – «чтобы никто не доставал».

«Вот такая у меня жизнь. И другой мне никто не предлагал», - поделилась певица.

Ранее она высказалась о поведении уехавшей из России артистки Аллы Пугачевой. Певица считает, что у коллеги «кукушку сорвало».