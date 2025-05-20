«Кукушку сорвало»: Надежда Бабкина объяснила гневные высказывания Пугачевой в адрес россиян

С начала СВО Алла Пугачева уехала из России вслед за мужем. Позже народная артистка неоднократно критиковала бывших соотечественников. О поведении Примадонны высказала свое мнение певица Надежда Бабкина.

По словам 75-летней исполнительницы, Пугачева ведет себя неадекватно, имея в виду слова звезды о «рабах и холопах» и заявление о том, что только ненормальные возвращаются в Россию.

«Это бессилие. Отсюда бешенство. Нездоровые люди. Кукушку сорвало», — кратко объяснила в разговоре с aif.ru поведение исполнительницы хита «Арлекино» Бабкина.

Руководительница театра «Русская песня» призналась, что давно не следит за гневными высказываниями Пугачевой. Бабкина старается читать новости про людей, которые принесли пользу России и остались с ней в непростые времена.

Напомним, в 2022 году певица вместе с семьей эмигрировала из России в Израиль, после чего на нее обрушилась волна хейта. В ответ на это Алла Пугачева заявила, что те, кто ее критикуют, «были холопами — стали рабами». Недавно артистка вступила в перепалку с российской журналисткой на Кипре. Она не стала отвечать на вопрос, планирует ли возвращаться в РФ, но при этом назвала себя «патриоткой».

Ранее мы писали, что Примадонна получает 28 миллионов рублей в год за старые хиты.