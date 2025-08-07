«Стильный, как Брэд Питт!»: Елизавета Цапник пристроила знаменитого отца в кино

Дочь актера Яна Цапника Елизавета рассказала, как помогла звездному отцу получить роль в фильме «Атель-Матель». Слова 26-летней актрисы приводит mk.ru.

По ее словам, после того как она сама прошла пробы, поинтересовалась у режиссера, приглашают ли в фильме Яна Юрьевича. На это создатель картины намекнул, что они ищут кого-нибудь помоложе.

«Вы что, с ума сошли! Смотрите, какой он худой, красивый, стильный — Брэд Питт!», — ответил Елизавета режиссеру.

После этого актера тоже позвали в фильм. На вопрос, как ей было сниматься рядом со знаменитым отцом, Цапник-младшая ответила: «Сойдет! Иногда было очень комфортно, иногда — нет».

Ранее «Страсти» писали о том, как 56-летний актер Ян Цапник вышел в свет после экстремального похудения. Когда фото появились в Сети, поклонники даже не сразу узнали кумира. Сбросивший немного лишнего веса артист также появился на премьера фильма «Василий», прошедшей в Москве.