56-летний актер Ян Цапник удивил поклонников экстремальным похудением
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56-летний актер Ян Цапник вышел в свет после экстремального похудения. Когда фото появились в Сети, поклонники даже не сразу узнали кумира — настолько он изменился.
В Москве прошла светская премьера фильма «Василий» с Александром Петровым в главной роли. На мероприятии появились многие отечественные звезды, в том числе Ян Цапник, который продемонстрировал результат похудения. Актер признавался, что захотел сбросить вес ради новой роли. Он отказался от мучного, сладкого и алкоголя.
Некоторые фанаты поддержали Цапника и отметили, что он стал выглядеть моложе. Однако есть и другое мнение. Пользователи считают, что похудение пошло звезде не на пользу.
«Зря он это с собой сделал», «Ужасно», «Утратил харизму. Стал какой-то безликий», «Что оземпик животворящий делает!» - пишут пользователи в соцсетях.
Ян Цапник известен зрителям по многим проектам, среди них «Огниво», «Зять», «Конец славы», «Свободные отношения», «Вратарь Галактики» и многие другие.
Ранее Ян Цапник рассказал, как попал в сериал «Бригада».