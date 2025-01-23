56-летний актер Ян Цапник удивил поклонников экстремальным похудением

56-летний актер Ян Цапник вышел в свет после экстремального похудения. Когда фото появились в Сети, поклонники даже не сразу узнали кумира — настолько он изменился.

В Москве прошла светская премьера фильма «Василий» с Александром Петровым в главной роли. На мероприятии появились многие отечественные звезды, в том числе Ян Цапник, который продемонстрировал результат похудения. Актер признавался, что захотел сбросить вес ради новой роли. Он отказался от мучного, сладкого и алкоголя.

Некоторые фанаты поддержали Цапника и отметили, что он стал выглядеть моложе. Однако есть и другое мнение. Пользователи считают, что похудение пошло звезде не на пользу.

«Зря он это с собой сделал», «Ужасно», «Утратил харизму. Стал какой-то безликий», «Что оземпик животворящий делает!» - пишут пользователи в соцсетях.