Стилист Жукова назвала постаревшую актрису Марию Порошину «бабкой» из-за пышной прически

Мария Порошина является одной из самых востребованных актрис в РФ. Знаменитость играет только в самых топовых проектах и всегда радует публику ролями в театре. Однако в последнее время артистка сократила число своих появлений в медийном пространстве. Вот почему недавний выход в свет Порошиной так взбудоражил публику.

Актриса приняла участие в шоу «Сегодня вечером». Знаменитость появилась в зеленом платье в горошек и дополнила образ пышной прической и ярким макияжем. Не все оценили наряд Марии, вот почему на нее обрушился шквал критики.

Стилист Любовь Жукова заявила, что артистке стоит более тщательно выбирать образы для светского мероприятия. По мнению модного эксперта, наряд Порошиной состарил ее на десять лет. Также Жукова обратила внимание на то, что красная помада не подходит под зеленый цвет платья. Закончила свое высказывание Любовь насмешкой над прической Марии.

«Прическа как у бабки», — заявила стилист.

К слову, сама Порошина никак не реагировала на критику в свой адрес.

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