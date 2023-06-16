16:31, 16 июня 2023
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Стилист Сергей Зверев впервые за долгое время рассказал об отношениях с сыном
Фото: Starface.ru
Стилист Сергей Зверев долгое время молчал об их отношениях с сыном. За месяц до своего 60-летия он раскрыл, как обстоят дела в семье.
Сергей Зверев-младший – приемный сын стилиста. В 2018 году между ними возник скандал – мальчик хотел подавать в суд, чтобы разделить имущество. Он обвинял певца и стилиста в том, что тот взял его из детского дома, но затем сдал обратно.
В настоящее время сыну Зверева уже 30 лет. Отец признается: «У нас отличные отношения. У меня своя жизнь, у него - своя».
Слова Зверева привел сайт PROZVEZD.
Род деятельности Зверева-младшего неизвестен. Несколько лет назад он женился и снял жиль в Коломне. Мужчина жаловался на безденежье.
Ранее мы писали, в чем секрет нестареющей внешности Зверева.