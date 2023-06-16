Стилист Сергей Зверев накануне 60-летия раскрыл секрет своей молодости

Звездный парикмахер Сергей Зверев готовится к празднованию своего 60-летия. Во время премии «Золотой хит» он рассказал, в чем секрет его нестареющей внешности.

Об этом сообщает «Дни.ру».

В первую очередь, стилист отметил, что он «вне времени» и его имя никак не сочетается со словом «юбилей». Зверев понимает, что в свои годы выглядит намного лучше многих, даже более молодых звезд.

«Я иногда смотрю на очень молодых ребят и девочек, даже своих бывших супермоделей, и хочется спросить: "Что ты делал все это время, как надо было бухать и как надо было себя уничтожать, раз ты так выглядишь?!» — возмутился Сергей.

При этом и сам стилист борется с вредными привычками. Однако на вопросы о пластике он отвечает категорическим отрицанием. Стилист убежден, что секрет его молодости в другом: «Я не чур-чурю!» – говорит Зверев.

Парикмахер объяснил, что люди, склонные к зависти стареют намного быстрее, а от множества пластических операций стареют еще быстрее. Он себя к таким, естественно, не относит.

Предстоящее 19 июля торжество Сергей не планирует делать грандиозным. На свой 60-й день рождения звезда планирует быть с родственниками. При этом приемного сына стилиста на празднике не будет. Уже несколько лет они находятся в ссоре, и пока что никто не идет на примирение.

Напомним, ранее мы писали, как 33-летняя дочь Любови Успенской поразила поклонников изменившимся после пластики лицом.